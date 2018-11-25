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      Сутки в АТО: Украина понесла тяжелую потерю

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      Один украинский военный погиб на Донбассе
      Один украинский военный погиб на Донбассе / 24 канал

      За прошедшие сутки 24 ноября пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции украинских воинов в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Во время обстрелов погиб один защитник Украины.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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      Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В результате боевых действий смертельное ранение получил один военнослужащий ОС.

      Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Вильный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское,
      – рассказали в штабе.

      Кроме того, из минометов калибра 120 мм боевики обстреливали позиции ОС вблизи Новолуганского.

      "Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность", – подчеркнули в пресс-центре.

      По данным разведки, за прошедшие сутки 2 российских оккупантов были уничтожены, еще 3 – получили ранения.

       

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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