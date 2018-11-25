Сутки в АТО: Украина понесла тяжелую потерю

За прошедшие сутки 24 ноября пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции украинских воинов в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Во время обстрелов погиб один защитник Украины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий смертельное ранение получил один военнослужащий ОС.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Вильный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское,

– рассказали в штабе.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм боевики обстреливали позиции ОС вблизи Новолуганского.

"Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность", – подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, за прошедшие сутки 2 российских оккупантов были уничтожены, еще 3 – получили ранения.