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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Доба в АТО: Україна зазнала важкої втрати

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      Один український військовий загинув на Донбасі
      Один український військовий загинув на Донбасі / 24 канал

      Минулої доби 24 листопада проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських воїнів у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Під час обстрілів загинув один захисник України.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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      Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Внаслідок бойових дій смертельне поранення отримав один військовослужбовець ОС.

      Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Новолуганське, Красногорівка, та Лебединське,
      – розповіли у штабі.

      Окрім того, з мінометів калібру 120 мм бойовики обстрілювали позиції ОС поблизу Новолуганського.

      "Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність", – наголосили у прес-центрі..

      За даними розвідки, протягом минулої доби 2 російських окупантів було знищено, ще 3 – отримали поранення.

       

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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