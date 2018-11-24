Взяття важливого населеного пункту на Донбасі: заява Штабу ООС

У Штабі Операції Об'єднаних сил підтвердили, що українським воїнам вдалося взяти під повний контроль населений пункт Розсадки, що розташовується на Світлодарській дузі. Як наголошують військові у повідомленні, до цього Розсадки перебували під вогневим контролем українських воїнів.

Раніше 24 канал з посиланням на волонтерів фонду "Повернись живим" повідомляв, що воїни Операції Об’єднаних сил (Сили Спеціальних Операцій, піхота та сапери) взяли під повний контроль населений пункт Розсадки, що розташовується на Світлодарській дузі. Як зауважили активісти, відповідний наказ надав командувач ООС Сергій Наєв.

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Згодом у штабі Об’єднаних сил підтвердили цю інформацію.

На виконання рішення Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Сили спеціальних операцій, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі. Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор. Спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів,

– мовиться у дописі.

Також у Штабі нагадали, що Розсадки раніше вже зачищали бійці ЗСУ, однак через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо.

"Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і перебували у "сірій зоні", – наголошують військові.

"Останнім часом, знахабнілі бойовики проробили в селище "дорогу життя" та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети. Щоб унеможливити дії окупантів та виключити перебування там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО. Вони, підготовлені й досвідчені, вкотре довели, що еліта українського війська, за будь-яких обставин, дасть відсіч як російським окупантам, та їхнім найманцям", – додали представники Об’єднаних сил.