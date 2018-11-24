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      Взятие важного населенного пункта на Донбассе: заявление Штаба ООС

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      В штабе Операции Объединенных сил подтвердили взятие под контроль населенного пункта Розсадки на Светлодарской дуге
      В штабе Операции Объединенных сил подтвердили взятие под контроль населенного пункта Розсадки на Светлодарской дуге / Фонд "Вернись живым"

      В штабе Операции Объединенных сил подтвердили, что украинским воинам удалось взять под полный контроль населенный пункт Розсадки, располагающийся на Светлодарской дуге. Как отмечают военные в сообщении, до этого Розсадка находилась под огневым контролем украинских воинов.

      Ранее 24 канал со ссылкой на волонтеров фонда "Вернись живым" сообщал, что воины Операции Объединенных сил (Силы Специальных Операций, пехота и саперы) взяли под полный контроль населенный пункт Розсадки, который располагается на Светлодарской дуге. Как отметили активисты, соответствующий приказ предоставил командующий ООС Сергей Наев.

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      Впоследствии в штабе Объединенных сил подтвердили эту информацию.

      Во исполнение решения Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, Силы специальных операций, под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Розсадки, что на Светлодарской дуге. Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ООС под самым носом у оккупантов подняли украинский флаг. Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов,
      – говорится в сообщении.

      Также в Штабе напомнили, что Розсадки ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако из-за сложности обеспечения и близость позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно.

      "Рассадки были под нашим огневым контролем, хоть и находились в "серой зоне", – отмечают военные.

      "В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадки противотанковые управляемые ракеты. Чтобы исключить действия оккупантов и исключить пребывание там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ООС. Они, подготовленные и опытные, в очередной раз доказали, что элита украинского войска, при любых обстоятельствах, даст отпор как российским оккупантам и их наемникам", – добавили представители Объединенных сил.

       

      Напомним, 30 июня украинские воины полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Партизанское), что располагается вблизи Попасной на Луганщине, а уже осенью подняли сине-желтый флаг над хутором Вольный, который находился в так называемой "серой зоне" на Луганщине.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Светлодарская дуга
      Источник: 24 канал
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