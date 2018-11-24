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      Украинские воины взяли под полный контроль населенный пункт на Светлодарской дуге, – волонтеры

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      "Подняли под самым носом оккупантов украинский флаг": воины ССО взяли под полный контроль наслений пункт на Светлодарской дуге
      "Подняли под самым носом оккупантов украинский флаг": воины ССО взяли под полный контроль наслений пункт на Светлодарской дуге / Фонд "Вернись живым"

      Силы специальных операций взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге. Прикрывала военных пехота, а также они взаимодействовали с саперами. Соответствующий приказ дал командующий Объединенных сил Сергей Наев.

      Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

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      Сили спеціальних операцій, волонтери, Операція Об'єднаних сил, Донбас, Розсадки, Світлодарська дуга Украинские воины взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге

      Как отмечают активисты, несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО подняли под самым носом оккупантов украинский флаг.

      Спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Зачистка Рассадок позволила бойцам Операции объединенных сил (ООС), не нарушая Минские договоренности, сместить линию фронта на 1,2-1,5 километра. По словам спецназовцев, взятие поселка обезопасит местных жителей, ведь теперь боевые действия будут вестись еще дальше от мирного населения. Рассадки, в случае необходимости, можно будет использовать как плацдарм для отражения атак боевиков или для улучшения тактического положения Объединенных сил в районе Светлодарской дуги,
      – подчеркивается в заметке.

      Также в фонде напомнили, что в период кровавых боев за Дебальцево рядом с Рассадками проходила так называемая "дорога жизни" – это один из маршрутов, которым защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы.

      Сили спеціальних операцій, волонтери, Операція Об'єднаних сил, Донбас, Розсадки, Світлодарська дуга
      По словам спецназовцев, взятие поселка Рассадки обезопасит местных жителей

      "Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности организации обеспечения, пехота в поселке не оставалась. Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне". В последнее время обнаглевшие боевики вели со стороны села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Рассадок противотанковые управляемые ракеты. Чтобы исключить провокации и дать на них адекватный ответ, поселок зачистили именно бойцы ССО", – констатировали волонтеры.

      Добавим, что сейчас в штабе Объединенных сил эту информацию ни не опровергли, и не подтвердили.

      Напомним, 30 июня украинские воины полностью вернули под украинский контроль поселок Золотое-4 (Партизанское), который  располагается вблизи Попасной в Луганской области, а уже осенью подняли сине-желтый флаг над хутором Свободный, который находился в так называемой "серой зоне" в Луганской области.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Светлодарская дуга Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 канал
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