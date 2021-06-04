Ровненское интернет-издание "Четвертая власть" специализируется на журналистских расследованиях, поэтому там 3 июня вышел материал о свадьбе местного депутата.

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Стоимость роскошной свадьбы депутата

Святослав Стельмащук – ровненский депутат, а также начальник отдела контроля за использованием и охраной земель в Костопольском, Ровненском районах и Ровно управления Госгеокадастра. Недавно мужчина отгулял свадьбу.

В статье говорилось о том, что праздничные торжества 33-летнего депутата и его 19-летней избранницы состоялись 29 мая в дорогом гостинично-ресторанном комплексе "София" на львовской трассе вблизи Ровно.

На мероприятии присутствовали примерно 170 человек, в том числе и чиновники Госгеокадастра, которые фигурируют в антикоррупционных журналистских расследованиях.

По подсчетам журналистов, депутат потратил на праздник примерно 1,5 миллиона гривен.

Реакция чиновника на публикацию о нем

Редактор текстов издания Людмила Смоляр рассказала, что после того, как издание опубликовало материал, сайт перестал работать.

После публикации сайт лег, ночью администратор сумела его пофиксить, но по состоянию на сейчас он снова недоступен,

– отметила Смоляр.

По словам администратора сайта Натальи Онищенко, на сайт произошла мощная DDoS-атака с использованием сотен IP-адресов со всего мира.

К слову, по состоянию на 15: 40 сайт "Четвертой власти" возобновил работу.

Обратите внимание! В 2018 году редакцию издания подожгли, а сервер похитили. После того сайт восстанавливали с нуля. Правоохранителям удалось тогда задержать организатора и исполнителя поджога.