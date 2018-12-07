Свалка "евроблях" на границе: что будет с машинами на еврономерах

Въехать транзитом на еврономерах в Украину теперь можно только оплатив при въезде залог. Он почти равен сумме растаможки. Поэтому сейчас лишь двое водителей воспользовались этой возможностью, другие просто начали оставлять свои "евробляхи" на границах.

Уже 122 "евробляхи" растаможили на Львовщине. Но на прошлой неделе желающих было только двое. Разграбленные, без колес и даже двигателей. Настоящая свалка "евроблях" возникла на границе с Венгрией.

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А на границе с Польшей, на пункте пропуска Шегини-Медика, с польской стороны – переполненные парковки. Еще неделю назад они были пустыми. Машины оставили здесь жители приграничья, на которых в Украине ездили в режиме транзита.

Проще теперь и пересечь границу. Это можно сделать за 20 минут. Еще две недели назад приходилось ждать часами. На выезд из Украины – несколько машин на "еврономерах". И это действительно поляки.

Авто на еврономерах

Очереди из машин на еврономерах теперь в красном коридоре украино-польской границы. Андрей почти сутки ждет растаможки. Он таки решился легализовать свой семнадцатилетний "Мерседес". Говорит, купил его у поляка год назад за 750 евро. Налогов уже насчитали почти на 2 тысячи евро. Деньги на растаможку взял в кредит.

Сейчас, чтобы въехать на 5 дней надо оплатить денежный залог, в размере полной суммы растаможки. Поэтому водители охотнее легализуют свои машины.

У нас за этот период оформлено уже более 120 автомобилей в таможенном режиме импорт. Это те автомобили, которые старше 10 лет и которые не могли физически оформиться до вступления в силу этого закона. Уплачено в госбюджет более 6 миллионов гривен,

– сказал заместитель начальника управления организации таможенного контроля Степан Бочаров.

Те, кто ввез авто до того, как закон вступил в действие, имеют 180 дней, чтобы определиться: растаможивать или вывезти. А уже с мая обещают штрафовать и даже конфисковывать нерастаможенные машины.

"Максимальный Штраф может достигать огромных сумм до 170 тысяч гривен или даже конфискация автомобиля. Тем лицам, которые берут такую машину для управления. Штрафы – до 17 тысяч гривен наказания, а также лишение права управления любыми машинами на срок до одного года", – отметил юрист Лаврентий Царук.

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Оштрафуют и тех, кто просто покинет свой автомобиль. Если полиция найдет водителя, он заплатит почти 200 тысяч гривен штрафа. Машину же заберут на штраф площадку. Что с ней будет дальше – неизвестно. 24 канал направил запросы в Государственную фискальную службу и Национальную полицию. Пока что ожидаем ответа.

Между тем, владельцы "евроблях" притихли. По крайней мере на улицах столицы их стало меньше. За 30 минут на перекрестке, мы увидели всего шесть таких автомобилей, и в основном это такси. От журналистов водители бегут.