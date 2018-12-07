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      Звалище "євроблях" на кордонах: що буде з машинами на єврономерах

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      В'їхати транзитом на єврономерах в Україну тепер можна лише сплативши при в'їзді заставу. Вона майже дорівнює сумі розмитнення. Тож наразі лише двоє водіїв скористались цією можливістю, інші просто почали залишати свої "євробляхи" на кордонах.

      Вже 122 "євробляхи" розмитнили на Львівщини. Натомість минулого тижня охочих було лише двоє. Розграбовані, без колес та навіть двигунів. Справжнє звалище "євроблях" виникло на кордоні з Угорщиною.

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      А на кордоні з Польщею, на пункті пропуску Шегині-Медика, з польської сторони – переповнені паркінги. Ще тиждень тому вони були порожніми. Машини тут залишили жителі прикордоння, на яких в Україні їздили в режимі транзиту.

      Простіше тепер і перетнути кордон. Це можна зробити за 20 хвилин. Ще два тижні тому доводилось чекати годинами. На виїзд з України – декілька машин на "єврономерах". І це дійсно поляки.

      Авто на єврономерах
      Авто на єврономерах

      Черги з автівок на єврономерах тепер у червоному коридорі україно-польської межі. Андрій майже добу чекає на розмитнення. Він таки зважився легалізувати свій сімнадцятирічний "Мерседес". Каже, купив його у поляка рік тому за 750 євро. Податків вже нарахували майже на 2 тисячі євро. Гроші на розмитнення взяв у кредит.

      Зараз, аби в'їхати на 5 днів треба сплатити грошову заставу, у розмірі повної суми розмитнення. Тож водії охочіше легалізовують свої машини.

      В нас за цей період оформлено вже понад 120 автомобілів в митному режимі імпорт. Це ті автомобілі, які старші 10 років і які не могли фізично оформитись до набрання чинності цього закону. Сплачено до держбюджету понад 6 мільйонів гривень,
      – сказав заступник начальника управління організації митного контролю Степан Бочаров.

      Ті, хто ввіз авто до того, як закон вступив у дію, мають 180 днів, щоб визначитися: розмитнювати чи вивезти. А вже з травня обіцяють штрафувати і навіть конфісковувати нерозмитнені машини.

      "Штраф максимальний може сягати величезних сум до 170 тисяч гривень або навіть конфіскація автівки. Тим особам, які беруть таку автівку для керування. Штрафи – до 17 тисяч гривень покарання, а також позбавлення права керування будь-якими автівками на строк до одного року", – зазначив юрист Лаврентій Царук.

      Читайте також: Розмитнення євроблях: що змінює новий закон

      Оштрафують і тих, хто просто покине свій автомобіль. Якщо поліція знайде водія, він сплатить майже 200 тисяч гривень штрафу. Машину ж заберуть на штраф майданчик. Що з нею буде далі – невідомо. 24 канал надіслав запити до державної фіскальної служби та національної поліції. Поки що очікуємо відповіді.

      Тим часом, власники "євроблях" принишкли. Принаймні на вулицях столиці їх поменшало. За 30 хвилин на перехресті, ми побачили всього шість таких автомобілів і переважно це таксі. Від журналістів водії втікають.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Державна фіскальна служба Новини України Авто на єврономерах Транспорт Авто Володимир Омелян
      Джерело: 24 канал
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