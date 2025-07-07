Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Там рассказали, какое наказание грозит нарушителю.

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Что известно об инциденте

Относительно события следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об изготовлении, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечения его к ответственности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне в столице задержали 45-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который выстрелил из травматического пистолета в группу подростков во время словесной перепалки.

Инцидент произошел возле автобусной остановки на улице Братства Тарасовцев, нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.