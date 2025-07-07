Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Там розповіли, яке покарання загрожує порушнику.

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Що відомо про інцидент

Щодо події слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Наразі тривають заходи з встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні в столиці затримали 45-річного чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який вистрілив із травматичного пістолета в групу підлітків під час словесної суперечки.

Інцидент стався біля автобусної зупинки на вулиці Братства Тарасівців, порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.