Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. Таким образом, захватчики совсем сошли с ума на оккупированных территориях.
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Россияне выселили пациентов из психбольницы
В Сватовом Луганской области из психбольницы оккупанты выселяют и вывозят больных, а там просто нужно понимать, что больница сама по себе более или менее укреплена, ее можно использовать для обороны. С подземными помещениями,
– рассказал Гайдай.
Он подчеркнул, что, вероятно, людей вывозят, чтобы занять эти помещения и удерживать там линию обороны.
Россияне "зарываются" в Сватовом
Ранее Сергей Гайдай заявлял, что сегодня россияне "зарываются" в Сватовом и Троицком. По словам главы региона, Сватово было для захватчиков как перевалочная база. Там они оставляли войска.
Кстати, из-за мощных боев у оккупантов заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас они собирают мужчин по тюрьмам.
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