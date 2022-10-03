Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. Таким образом, захватчики совсем сошли с ума на оккупированных территориях.

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Россияне выселили пациентов из психбольницы

В Сватовом Луганской области из психбольницы оккупанты выселяют и вывозят больных, а там просто нужно понимать, что больница сама по себе более или менее укреплена, ее можно использовать для обороны. С подземными помещениями,

– рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что, вероятно, людей вывозят, чтобы занять эти помещения и удерживать там линию обороны.

Россияне "зарываются" в Сватовом

Ранее Сергей Гайдай заявлял, что сегодня россияне "зарываются" в Сватовом и Троицком. По словам главы региона, Сватово было для захватчиков как перевалочная база. Там они оставляли войска.

Кстати, из-за мощных боев у оккупантов заканчивается "пушечное мясо", поэтому сейчас они собирают мужчин по тюрьмам.

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