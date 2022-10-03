Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. Таким чином, загарбники зовсім збожеволіли на окупованих територіях.
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Росіяни виселили пацієнтів із психіатричної лікарні
У Сватовому Луганській області з психіатричної лікарні окупанти виселяють та вивозять хворих, а там просто треба розуміти, що лікарня сама по собі більш менш укріплена, її можна використовувати для оборони. З підземними приміщеннями,
– розповів Гайдай.
Він наголосив, що, ймовірно, людей вивозять, щоб зайняти ці приміщення і там утримувати лінію оборони.
Росіяни "зариваються" у Сватовому
Раніше Сергій Гайдай заявляв, що на сьогодні росіяни "зариваються" у Сватовому та Троїцькому. За словами очільника регіону, Сватове було для загарбників як перевалочна база. Там вони залишали війська.
До речі, через потужні бої в окупантів закінчується "гарматне м'ясо", тож зараз вони збирають чоловіків по тюрмах.
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