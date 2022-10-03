Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. Таким чином, загарбники зовсім збожеволіли на окупованих територіях.

Зверніть увагу Росіяни повністю залишили Кремінну, але повернулися у Сватове

Росіяни виселили пацієнтів із психіатричної лікарні

У Сватовому Луганській області з психіатричної лікарні окупанти виселяють та вивозять хворих, а там просто треба розуміти, що лікарня сама по собі більш менш укріплена, її можна використовувати для оборони. З підземними приміщеннями,

– розповів Гайдай.

Він наголосив, що, ймовірно, людей вивозять, щоб зайняти ці приміщення і там утримувати лінію оборони.

Росіяни "зариваються" у Сватовому

Раніше Сергій Гайдай заявляв, що на сьогодні росіяни "зариваються" у Сватовому та Троїцькому. За словами очільника регіону, Сватове було для загарбників як перевалочна база. Там вони залишали війська.

До речі, через потужні бої в окупантів закінчується "гарматне м'ясо", тож зараз вони збирають чоловіків по тюрмах.

Варте уваги – Гайдай розкрив деталі знищення бази Росії у Сватовому: дивіться відео