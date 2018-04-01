Сверхмощные снаряды от "Укроборонпрома": как разработка поможет экономить средства

Недавно "Укроборонпром" отчитался об успешном завершении испытаний снарядов калибра 152 миллиметра. Разработку создали на заводе "Артем" и готовятся к серийному производству.

Одни из самых мощных орудий в Вооруженных силах – 2А36 или как их еще называют "Гиацинт". Именно эти пушки стреляют снарядами 152 калибра. Один такой снаряд весит около 50 килограмм, чтобы запустить его в воздух используют гильзы-заряды. В среднем в нем два или три ведра пороха, в зависимости от заданного расстояния. Максимальная дальность выстрела "Гиацинт" – 30 километров, а обломки разлетаются в радиусе пятисот метров. Один такой выстрел стоит около двух с половиной тысяч евро, однако экономить боеприпасы на учениях, несмотря на войну, дорого.

Читайте также: КНДР готовит новые ядерные испытания, – МИД Японии

Украинской армии необходимы сотни тысяч таких снарядов, рассказывали бойцы, воевавшие на Востоке с первых дней войны, мол, там боеприпасы не экономят.

Недавно госконцерн "Укроборонпром" опубликовал видео, на котором продемонстрировал новую разработку завода "Артем", который входит в состав концерна. Полностью украинский снаряд 152 калибра оправдал ожидания и соответствует техническим требованиям армии.

Смотрите видео испытаний новых снарядов

Такие снаряды впервые будут изготавливать в Украине. Новой разработкой в ​​Facebook похвастался даже президент, а руководство "Укроборонпрома" рассказало о подготовке к массовому производству боеприпасов для ВСУ. Правда, стоимость одного украинского боеприпаса пока умалчивают, но уверяют, что он будет дешевле иностранного аналога.

Читайте также: В России испытали новое смертоносное ядерное оружие Путина: видео

Стоит отметить, что это не первая разработка. В прошлом году секретарь СНБО Александр Турчинов отчитался об успешных испытания новых отечественных снарядов калибра 60 миллиметров и гранат для АГСу. А в прошлом году положительный результат показал новый украинский ракетный комплекс "Ольха", который скоро заменит российские системы залпового огня "Смерч".

В ближайшее время разработку ожидает еще ряд испытаний. Если они будут успешными, Министерство обороны начнет закупать снаряды массово, в рамках программы укрепления обороноспособности страны, которую еще в 2014 году утвердил президент.