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В России испытали новое смертоносное ядерное оружие Путина: видео

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В России испытали новую ядерную ракету
В России испытали новую ядерную ракету "Сармат" / Скриншот из видео

На космодроме "Плесецк" в Архангельской области Российской Федерации прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат".

Видео испытаний опубликованы на странице Минобороны России в YouTube.

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Во время очередных испытаний подтвердились характеристики комплекса предстартовой подготовки и на начальном этапе полета ракеты.

"Кроме того, ракетные войска стратегического назначения оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса", – говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Отметим, ракета Сармат весит 200 тонн, она несет больше боеголовок, чем другие модели, преодолевает существующие системы ПРО. Полет ракеты не ограничен по дальности.

Смотрите видео испытания ракеты "Сармат" в России

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар "Сармата", пока не существует.

Теги: Ядерная безопасность Оружие Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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