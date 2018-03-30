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У Росії випробували нову смертоносну ядерну зброю Путіна: відео

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У Росії випробували нову ядерну ракету
У Росії випробували нову ядерну ракету "Сармат" / Скрін з відео

На космодромі "Плесецьк" в Архангельській області Російскої Федерації пройшли чергові випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".

Відео випробувань опубліковані на сторінці Міноборони Росії в YouTube.

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Під час чергових випробувань підтвердилися характеристики комплексу за передстартової підготовки та на початковому етапі польоту ракети.

"Крім того, ракетні війська стратегічного призначення оцінили правильність схемно-конструктивних та технічних рішень, закладених під час створення ракетного комплексу", – йдеться в повідомленні, опублікованому в газеті Міноборони РФ "Красная Звезда".

Зазначимо, ракета Сармат важить 200 тонн, вона несе більше боєголовок, ніж інші моделі, долає існуючі системи ПРО. Політ ракети не обмежений щодо дальності.

Дивіться відео випробування ракети "Сармат " у Росії

Нагадаємо, 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками. Російський лідер зазначив, що систем, здатних відбити удар "Сармата", поки не існує.

Теги: Ядерна безпека Зброя Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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