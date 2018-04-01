Найпотужніші снаряди від "Укроборонпрому": як розробка допоможе економити кошти

Нещодавно "Укроборонпром" відзвітував про успішне завершення випробувань снарядів калібром 152 міліметра. Розробку створили на заводі "Артем" і готуються до серійного виробництва.

Одні з найпотужніших гармат у Збройних силах – 2А36 або як їх ще називають "Гіацинт". Саме ці гармати стріляють снарядами 152 калібру. Один такий снаряд важить близько 50 кілограм, аби запустити його в повітря використовують гільзи-заряди. В середньому у ньому два або три відра пороху, залежно від заданої відстані. Максимальна дальність пострілу "Гіацинту" – 30 кілометрів, а уламки розлітаються в радіусі п'ятиста метрів. Один такий постріл коштує близько двох з половиною тисяч євро, проте економити боєприпаси на тренуваннях, попри війну, задорого.

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Українському війську необхідні сотні тисяч таких снарядів, розповідали бійці, які воювали на Сході з перших днів війни, мовляв, там боєприпаси не економлять.

Нещодавно держконцерн "Укроборонпром" опублікував відео, на якому продемонстрував нову розробку заводу "Артем", який входить до складу концерну. Повністю український снаряд 152 калібру виправдав очікування та відповідає технічним вимогам армії.

Дивіться відео випробувань нових снарядів

Такі снаряди вперше робитимуть в України. Новою розробкою у Facebook похвалився навіть президент, а керівництво "Укроборонпрому" розповіло про піготовку до масового виробництва боєприпасів для ЗСУ. Щоправда, вартість одного українського боєприпаса поки замовчують, але запевняють, що він буде дешевшим за іноземний аналог.

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Варто зазначити, що це не перша така розробка. Торік секретар РНБО Олександр Турчинов відзвітував про успішні випробовування нових вітчизняних снарядів калібру 60 міліметрів та гранат для АГСу. А минулого року позитивний результат показав новий український ракетний комплекс "Вільха", який скоро замінить російські системи залпового вогню "Смерч".

Найближчим часом розробку очікує ще ряд випробувань. Якщо вони будуть успішними, Міністерство оборони почне закуповувати снаряди масово, у рамках програми зміцнення обороноздатності країни, яку ще у 2014 році затвердив президент.