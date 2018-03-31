КНДР готує нові ядерні випробування, – МЗС Японії

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що Північна Корея готується провести нове ядерне випробування.

Про це повідомляє Kyodo.

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"Північна Корея вивозить землю з підземного тунелю на полігоні, де було проведено попереднє випробування, і докладає всіх зусиль, щоб підготуватися до наступного ядерного випробування", – сказав Таро Коно.

За словами міністра, такий висновок МЗС Японії після того, як вивчили супутникові зображення полігону, зроблені американським супутником.

Нагадаємо, очільник Північної Кореї Ким Чен Ин з 25 по 28 березня перебував з неофіційним візитом у Китаї.