КНДР готовит новые ядерные испытания, – МИД Японии

Министерство иностранных дел Японии заявило, что Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание.

Об этом сообщает Kyodo.

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"Северная Корея вывозит землю из подземного тоннеля на полигоне, где было проведено предварительное испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию", – сказал Таро Коно.

По словам министра, такой вывод МИД Японии сделал после того, как изучил спутниковые изображения полигона, сделанные американским спутником.

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находился с неофициальным визитом в Китае.