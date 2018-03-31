КНДР готовит новые ядерные испытания, – МИД Японии
Министерство иностранных дел Японии заявило, что Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание.
Об этом сообщает Kyodo.
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"Северная Корея вывозит землю из подземного тоннеля на полигоне, где было проведено предварительное испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию", – сказал Таро Коно.
По словам министра, такой вывод МИД Японии сделал после того, как изучил спутниковые изображения полигона, сделанные американским спутником.
Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын с 25 по 28 марта находился с неофициальным визитом в Китае.
Источник: 24 Канал
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