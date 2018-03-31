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В ООН нанесли серьезный удар по КНДР

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Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР
Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР / Соцсети

30 марта в Организации Объединенных Наций ввели новые санкции против Северной Кореи. Произошло это по просьбе Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу о КНДР ввел новые санкции против ряда компаний Северной Кореи.

По информации ресурса, в черный список попали 21 компания, 27 судов и 1 частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля – речь идет о тайваньском бизнесмене Цан Юн Юане, который занимался организацией контрабанды северокорейского угля, причем переговоры с представителем КНДР проходили на территории России.

Таким образом, 12 нефтяным танкерам и сухогрузам, попавшим под санкции, запрещено посещать мировые порты и их будет снято с регистрации, а активы остальных 15 северокорейских судов будут заморожены. Также запрещено заходить в порты еще 13 кораблям с КНДР.

К слову, из фирм, попавших под санкции, лишь 12 размещены в КНДР, остальные – в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых островах и Панаме.

Это самый большой пакет ограничительных мер против официального Пхеньяна с декабря 2017 года, когда по решению Совета безопасности ООН поставки нефтепродуктов из Северной Кореи был сокращены почти на 90% и введен запрет на поставки в КНДР разного рода минералов, химических и электротоваров, некоторых продуктов питания.

Напомним, в начале марта США наложили новые санкции против КНДР из-за химического оружия, которое Пхеньян использовал для убийства брата Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

Теги: Новости политики Новости США КНДР Санкции ООН
Источник: 24 Канал
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