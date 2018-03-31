В ООН завдали серйозного удару по КНДР

30 березня в Організації Об'єднаних Націй запровадили нові санкції проти Північної Кореї. Сталося це на прохання Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також: Чи буде світова війна – вона вже точиться

Зазначається, що Комітет Ради Безпеки (РБ) ООН з питань щодо КНДР запровадив нові санкції проти низки компаній Північної Кореї.

За інформацією ресурсу, до чорного списку потрапили 21 компанія, 27 судів і 1 приватну особу у зв'язку зі звинуваченнями в контрабанді північнокорейських товарів, здебільшого нафти та вугілля – йдеться про тайванського бізнесмена Цан Юн Юаня, який займався організацією контрабанди північнокорейського вугілля, причім переговори з представником КНДР проходили на території Росії.

Таким чином, 12 нафтовим танкерам і сухогрузам, що потрапили під санкції, заборонено відвідувати світові порти та їх буде знято з реєстрації, а активи решти 15 північнокорейських суден буде заморожено. Також заборонено заходити до портів ще 13 кораблям з КНДР.

До слова, з фірм, що потрапили під санкції, лише 12 розміщено в КНДР, інші – в Гонконзі, Сінгапурі, Самоа, на Маршаллових островах і Панамі.

Зазначається, що це найбільший пакет обмежувальних заходів проти офіційного Пхеньяна з грудня 2017 року, коли за рішенням Ради безпеки ООН поставки нафтопродуктів з Північної Кореї було скорочено майже на 90% і запроваджено заборону на поставки в КНДР різного роду мінералів, хімічних і електротоварів, деяких продуктів харчування.

Нагадаємо, на початку березня США наклали нові санкції проти КНДР через хімічну зброю, яку Пхеньян використав для вбивства брата Кім Чен Ина – Кім Чен Нама.