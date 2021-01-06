Сверхмощный кран Lifting Chart LK-800 уже в Запорожье и через несколько дней будет готов для работы над Запорожскими мостами, которые строит компания Onur Group Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Onur Group Ukraine.

Именно этот кран – самый мощный в Европе. Его грузоподъемность после модернизации составляет 800 т, вес – 2250 т, длина корпуса крана 152 м, подъем крюка на высоту 80 м.

Кран был построен в 2009 году на киевском судостроительном заводе "Ленинская кузница". Он модернизирован мощностями украинских судостроительных предприятий еще в 2014 году. Именно тогда он получил дополнительную грузоподъемность с 600 до 800 тонн.

С 2017 года LK-800 работал в Турции. Сейчас вернулся в Украину и будет использоваться для перевозки и монтажа секций пролетного строения моста и для транспортировки и монтажа временных монтажных опор. Всего предусмотрено 14 секций для монтажа.