Надпотужний кран Lifting Chart LK-800 вже у Запоріжжі та за кілька днів буде готовий для роботи над Запорізькими мостами, які будує компанія Onur Group Ukraine.

Про це повідомляє пресслужба Onur Group Ukraine.

Саме цей кран – найпотужніший у Європі. Його вантажопідйомність після модернізації становить 800 т, вага – 2250 т, довжина корпусу крану 152 м, підйом гаку на висоту 80 м.

Кран був збудований у 2009 році на київському суднобудівному заводі "Ленінська кузня". Він модернізований потужностями українських суднобудівних підприємств ще у 2014 році. Саме тоді він отримав додаткову вантажопідйомність з 600 до 800 тонн.

Від 2017 року LK-800 працював у Туреччині. Зараз повернувся в Україну та буде використовуватися для перевезення та монтажу секцій прогонової будови мосту та для транспортування і монтажу тимчасових монтажних опор. Усього передбачено 14 секцій для монтажу.