Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова в эфире 24 Канала предположила сценарий "депутинизации" страны-агрессора. Распад России на ряд государств – желаемая мечта многих украинцев, но есть другое развитие событий.

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С чего все начнется

Курносова предположила, что как только Владимир Путин вылетит из Кремля, сразу же за ним вылетит Рамзан Кадыров из Грозного. Кто из них первым "откинется", доподлинно неизвестно. Однако ясно одно – Чечня выйдет из состава России. В этом даже никто не сомневается.

Кто следующим из субъектов примет такое же решение, покажет время. Возможно, Россия в будущем будет нормальной страной и о распаде на маленькие кусочки не будет говорить. Хотя, возможно, Питер и другие российские города будут искать варианты, как присоединиться к северным землям.

На съездах депутатов мы даем свободу регионам на выход из Российской республики – это то, как мы хотим назвать будущую страну – если они этого захотят. Потому что такое право должно быть,

– отметила Ольга Курносова.

Если же российские регионы предпочтут остаться в составе Российской республики, они будут самостоятельными и не будут "кормушкой" для Москвы. Поскольку нормальное государство – это когда власть находится в руках всех регионов, а не тогда, когда все решается в кремлевских чиновничьих кабинетах.