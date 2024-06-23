Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова в етері 24 Каналу припустила сценарій "депутінізації" країни-агресорки. Розпад Росії на низку держав – бажана мрія багатьох українців, але є інший розвиток подій.

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З чого усе почнеться

Курносова припустила, що щойно Владімір Путін вилетить з Кремля, одразу ж за ним вилетить Рамзан Кадиров з Грозного. Хто з них першим "відкинеться", достеменно невідомо. Проте зрозуміло одне – Чечня вийде зі складу Росії. У цьому навіть ніхто не сумнівається.

Хто наступним з суб'єктів ухвалить таке ж рішення, покаже час. Можливо, Росія у майбутньому буде нормальною країною і про розпад на маленькі шматочки не мовитиметься. Хоча, можливо, Пітер та інші російські міста шукатимуть варіанти, як приєднатися до північних земель.

На з'їздах депутатів ми даємо свободу регіонам на вихід з Російської республіки – це те, як ми хочемо назвати майбутню країну – якщо вони цього захочуть. Тому що таке право повинно бути,

– зазначила Ольга Курносова.

Якщо ж російські регіони волітимуть залишитися у складі Російської республіки, вони будуть самостійними та не будуть "годівницею" для Москви. Оскільки нормальна держава – це коли влада перебуває в руках усіх регіонів, а не тоді, коли все вирішується у кремлівських чиновницьких кабінетах.