В компании специально подчеркнули, что не собираются отключать свет ни в Киеве, ни в других регионах. Все эти фейки распространяет враг.

Внимание Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину, – Зеленский

Фейковые сообщения о том, что планируются отключения света в Киеве и других регионах – пропаганда врага. Ограничение энергоснабжения потребителей не планируется. У украинских потребителей свет есть и будет!

– подчеркнули в "Укрэнерго".

Там добавили, что энергосистема Украины работает стабильно.

Ранее в нескольких городах Украины местные власти призвали выключить свет в домах после 23:00. Это поможет бороться с врагом: им будет труднее ориентироваться на местности и попасть в жилые дома.

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