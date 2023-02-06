В Украине сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы. Это связано с существенным похолоданием.

Важно "2 часа есть, 8 – нет": Укрэнерго дало реалистичные прогнозы со светом в Одессе

Что со светом в Киеве и области

Как сообщили в Укрэнерго, в Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.

Так, из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются в Киеве и в Киевской области. Таким образом, в столице и регионе графики не действуют.

Также в результате масштабной аварии на подстанции Укрэнерго в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

Потребление электроэнергии растет. Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы,

– отметили в Укрэнерго.

Электроэнергия в Украине: последние новости