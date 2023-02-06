В Украине сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы. Это связано с существенным похолоданием.

Важно "2 часа есть, 8 – нет": Укрэнерго дало реалистичные прогнозы со светом в Одессе

Что со светом в Киеве и области

Как сообщили в Укрэнерго, в Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.

Так, из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются в Киеве и в Киевской области. Таким образом, в столице и регионе графики не действуют.

Также в результате масштабной аварии на подстанции Укрэнерго в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

Потребление электроэнергии растет. Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Следовательно, в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы,
– отметили в Укрэнерго.

Электроэнергия в Украине: последние новости

  • В Одессе остаются серьезные проблемы с электроэнергией. В настоящее время 280 – 290 тысяч абонентов имеют ограниченное энергоснабжение.
  • Предварительно, Одесса вернется к обычным графикам отключения света ориентировано с 10 февраля.
  • Кстати, ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов. Эти генераторы направлены на потребности критической инфраструктуры, которая снабжает людей водой и теплом.
  • Напомним, что 3 февраля в Одессе случилась первая масштабная авария на подстанции.
  • 4 февраля на ключевой подстанции под Одессой произошла еще одна авария. В результате этого в Одесской области применили экстренные отключения света.