Наразі в Україні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години. Це пов’язано з суттєвим похолоданням.

Важливо "2 години є, 8 – немає": Укренерго дало реалістичні прогнози зі світлом в Одесі

Що зі світлом у Києві та області

Як повідомили в Укренерго, в Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

Так, через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються у Києві та Київській області. Таким чином, у столиці та регіоні графіки не діють.

Також внаслідок масштабної аварії на підстанції Укренерго в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення.

Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години,

– зазначили в Укренерго.

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