Наразі в Україні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години. Це пов’язано з суттєвим похолоданням.
Важливо "2 години є, 8 – немає": Укренерго дало реалістичні прогнози зі світлом в Одесі
Що зі світлом у Києві та області
Як повідомили в Укренерго, в Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.
Так, через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються у Києві та Київській області. Таким чином, у столиці та регіоні графіки не діють.
Також внаслідок масштабної аварії на підстанції Укренерго в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення.
Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години,
– зазначили в Укренерго.
Електроенергія в Україні: останні новини
- В Одесі залишаються значні проблеми з електроенергією. Наразі 280 – 290 тисяч абонентів мають обмежене енергопостачання.
- Попередньо, Одеса повернеться до звичайних графіків відключення світла орієнтовано з 10 лютого.
- До речі, ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів. Ці генератори спрямовані на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло.
- Нагадаємо, що 3 лютого в Одесі сталася перша масштабна аварія на підстанції.
- 4 лютого на ключовій підстанції під Одесою сталася ще одна аварія. Внаслідок цього в Одеській області застосували екстрені вимкнення світла.