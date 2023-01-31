На сегодняшний день энергосистема Украины является единой. Поэтому ее повреждение может привести к значительному дефициту мощности.

Важно Несмотря на отключение, счета за свет почти не изменились: в облэнерго объяснили почему

Во Львовской области могут ввести аварийные отключения

Как сообщили во "Львовоблэнерго", 31 января во Львовской области продолжает действовать график почасовых отключений. Это связано с установлением лимитов потребления от 474 мегаватта минимально ночью до 514 мегаватт максимально днем, что составляет около половины потребностей потребителей региона.

В случае превышения лимитов возможно использование аварийных отключений. Установление лимитов является следствием неоднократных обстрелов российскими оккупантами энергетических объектов, которые не могут работать в довоенном режиме,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

"Львовоблэнерго" оштрафовали

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала "Львовоблэнерго" на 85 тысяч гривен. Произошло это потому, что якобы компания не обновляла информацию на своем сайте.

На штраф отреагировали в компании и заявили, что одна из страниц этого сайта функционирует с августа 2016 года. Именно с тех пор потребители могут узнавать свежую информацию о том, почему нет света.

Также там отметили, что информация об отключениях автоматически отображается на сайте благодаря техническому обеспечению.