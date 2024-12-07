В Укрэнерго сообщили, что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября, передает 24 Канал.

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Когда не будет света 8 декабря

Для бытовых потребителей графики будут действовать с 14:00 – 18:00.

Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет происходить с 09:00 – 19:00.

К слову, правительство Украины планирует изменить принцип графиков отключения электроэнергии, поделив страну на зоны с одинаковыми графиками отключения.

Новая методика отключений находится в процессе формирования и планируется ввести в январе 2025 года, с возможностью двух подочередей для более гибкого подхода.