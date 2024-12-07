В Укренерго повідомили, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада, передає 24 Канал.

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Як вимикатимуть світло 8 грудня

Для побутових споживачів графіки діятимуть з 14:00 – 18:00. Вимикатимуть лише одну чергу.

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу відбуватиметься з 09:00 – 19:00.

До слова, уряд України планує змінити принцип графіків відключень електроенергії, поділивши країну на зони з однаковими графіками відключення.

Нова методика відключень перебуває у процесі формування і планується до запровадження у січні 2025 року, з можливістю двох підчерг для більш гнучкого підходу.