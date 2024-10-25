Об этом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Зимой в Запорожье электричества может не быть вообще

Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер,

– сказал Федоров.

По его словам, в Запорожье, может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", – объяснил он.

Что касается теплоснабжения, то на все крупные котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Он отметил, что первые заработают уже в декабре чего года.

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина – огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет", – добавил Федоров.

По словам главы Запорожской ОВА, Украина обращается к партнерам, чтобы они приобрели. "Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", – сказал он.

Что касается обычных генераторов, то как в школах, так и в больницах – у всех есть уже генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение для образовательного процесса, так и для оказания медицинской помощи, подчеркнул Федоров.