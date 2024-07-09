Городской голова Львова рассказал, когда состоится прощание с львовянкой Светланой Лукьянчик.
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Когда во Львове будут прощаться со Светланой Лукьянчик
Во время удара по "Охматдету" 8 июля погибла Светлана Лукьянчик. 30-летняя врач-нефролог была родом из Львова и росла сиротой.
К сожалению, российская ракета унесла ее жизнь.
Мэр Львова 9 июля рассказал, когда состоится прощание со Светланой Лукьянчик.
Прощание с львовянкой Светланой Лукьяньчик, которая погибла вчера в Киеве от российской ракеты, состоится завтра, в среду в 14:00 в Гарнизонном Храме,
– сообщил Андрей Садовый.
Ранее городской голова Львова рассказывал, что похоронят женщину в родном городе рядом с родителями, на Голосковском кладбище.