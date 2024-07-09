Міський голова Львова розповів, коли відбудеться прощання із львів'янкою Світланою Лук'яньчик.

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Коли у Львові прощатимуться з Світланою Лук'яньчик

Під час удару по "Охматдиту" 8 липня загинула Світлана Лук'яньчик. 30-річна лікарка-нефрологиня була родом зі Львова й росла сиротою.

На жаль, російська ракета забрала її життя.

Мер Львова 9 липня розповів, коли відбудеться прощання з Світланою Лук'яньчик.

Прощання з львів'янкою Світланою Лук'яньчик, яка загинула вчора у Києві від російської ракети, відбудеться завтра, у середу о 14:00 в Гарнізонному Храмі,

– повідомив Андрій Садовий.

Раніше міський голова Львова розповідав, що поховають жінку у рідному місті поруч з батьками, на Голосківському цвинтарі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Світлани Лук'яньчик. Світла пам'ять!