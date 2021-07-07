Еще недавно Онищук была заместительницей главы Ивано-Франковской ОГА. Решение о ее назначении приняли чиновники во время заседания Кабмина 7 июля.

Что было раньше Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА: что о нем известно

Теперь кандидатуру Онищук должен утвердить президент Владимир Зеленский. Это должно произойти уже в ближайшее время.

Что известно об Онищук

Источник: "Суспільне"

Светлана Онищук родилась 7 января 1984 года в поселке Заболотов, на Прикарпатье. Получила высшее образование по правоведению. Также ей вручили почетную грамоту правительства и почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Трудовую деятельность начинала с юридического консультанта в частной агрофирме. Затем перешла на преподавательскую деятельность в Прикарпатский юридический институт Львовского государственного университета внутренних дел.

Карьера: