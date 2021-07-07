Ще донедавна Онищук була заступницею голови Івано-Франківської ОДА. Рішення про її призначення ухвалили урядовці під час засідання Кабміну 7 липня.
Що було раніше Зеленський призначив нового очільника Івано-Франківської ОДА: що про нього відомо
Тепер кандидатуру Онищук має затвердити президент Володимир Зеленський. Це повинно статися вже найближчим часом.
Що відомо про Онищук
Джерело: "Суспільне"
Світлана Онищук народилася 7 січня 1984 року в селищі Заболотів, Прикарпаття. Отримала вищу освіту з правознавства. Також їй вручили почесну грамоту уряду та почесне звання "Заслужений юрист України".
Трудову діяльність починала з юридичного консультанта в приватній агрофірмі. Потім перейшла на викладацьку діяльність у Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ.
Кар'єра:
- Була радником патронатної служби голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
- Обіймала посаду голови управління державної служби Головного управління державної служби України в Івано-Франківській області.
- Також була начальником Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.