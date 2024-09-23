Пожалуй, нет в Украине того, кто бы не видел видео, записанного во время первых дней оккупации Геническа. На нем местная жительница – Светлана Панкова – бесстрашно советовала российским захватчикам положить в карманы семена подсолнечника, "чтобы они проросли, когда их здесь убьют".

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Что произошло со Светланой Панковой

Из-за этого отважного поступка Светлана Панкова попала под пристальное наблюдение российских спецслужб. В июле 2023 оккупанты распространили видео, на котором видно, как женщину заставили извиняться за ее слова перед камерой. Против Светланы было открыто уголовное дело по статье об "экстремизме", и оккупанты даже собирались отправить ее в Россию на показательный суд. Известно, что это произошло из-за доноса местных коллаборационистов.

Однако, как сообщает издание Район.Геническ, Светлана смогла вырваться из оккупации и теперь в безопасности.

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К слову, в МИД строками из Стуса отреагировали на очередную "инициативу" Москвы по русификации оккупированных территорий.