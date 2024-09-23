Мабуть, немає в Україні того, хто б не бачив відео, записаного під час перших днів окупації Геніченська. На ньому місцева жителька – Світлана Панкова – безстрашно радила російським загарбникам покласти у кишені насіння соняшника, "щоб воно проросло, коли вони тут поляжуть".

Дивіться також Змушують писати "доноси" на сусідів: як живуть українці на окупованій частині Донеччини

Що сталося зі Світланою Панковою

Через цей відважний вчинок Світлана Панкова потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою. Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею про "екстремізм", і окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд. Відомо, що це сталося через донос місцевих колаборантів.

Однак, як повідомляє видання Район.Генічеськ, пані Світлана змогла вирватися з окупації і тепер у безпеці.

Українка Світлана ставить на місце знахабнілих окупантів: дивіться відео

До слова, у МЗС рядками зі Стуса відреагували на чергову "ініціативу" Москви щодо зросійщення окупованих територій.