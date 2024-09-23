Однак сьогодні, як розповів в етері 24 Каналу директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський, ворог намагається масштабувати схему "доносів" у промислових масштабах.

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Яка ключова мета "доносів"

За словами Лисянського, завдання системи "доносів" – зменшити кількість проукраїнськи налаштованого населення, яке допомагає українським спецслужбам. Вже і в'їзд заборонили, і людей депортують, і житло конфіскують, але росіяни все одно не розуміють, чому не зменшується кількість жителів, які співпрацюють з Україною.

Ознаками таких осіб, на думку російських спецслужб, є "екстремізм". Якщо місцеві бачать щось "не те", їх змушують писати "доноси" на сусідів, яких у перспективі судитимуть буцім за шпіонаж. Розпочався репресивний процес. Однак все-таки є першочергова мета таких дій, зазначив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

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На Донеччину приїхало чимало громадян з Росії, які раніше не мешкали на окупованій території. Розпочалася система видачі помешкань, яке перед цим забрали в українців. Росіяни почали придивлятися на житло, і тепер прагнуть створити хибний "донос", щоб відібрати його. Що характерно, своєї мети росіяни не досягають.

Так, їм приходить дуже велика кількість скарг на різних людей. Мета яких насамперед – щоб людину заарештували й відібрали квартиру. А не, щоб виявити агента українських спецслужб. Дійсно страшні речі почалися,

– наголосив Павло Лисянський.

На тимчасово окупованих територіях серйозне протистояння між місцевими та росіянами. Якщо проаналізувати оголошення про оренду квартир, можна помітити, що місцеві вже пишуть прямо, мовляв, "довготривала оренда квартири лише слов'янам". Оскільки Росія зараз масово заселяє чеченців, дагестанців та інших.