Светлана Тихановская до сих пор находится в Литве, где проходит 14-дневную самоизоляцию. Ей нужно время, чтобы принять решение о своей дальнейшей деятельности.

Об этом заявил глава министерства Линас Антанас Линкявичюс в эфире местной радиостанции, передает "РБК-Украина".

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Ей нужно время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения... Впоследствии она о нем сама расскажет,

– отметили в литовском ведомстве.

Там добавили, что "Тихановская – не политик, о чем она сама заявляла ранее, на ее плечи выпала большая нагрузка, к которой она, вероятно, оказалась не готова".

Кроме того, по мнению Линкявичюса, деятельность главной оппонентки Александра Лукашенко дала толчок к пониманию того, что "в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

Обратите внимание! Ранее в МИД Литвы заявили, что очевидно Тихановскую в Беларуси поставили перед каким-то сложным выбором – покинуть страну или другие не очень подходящие варианты. Поэтому она выбрала выехать в Литву, поскольку у нее была виза.

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