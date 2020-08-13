Ей нужно время, – в Литве заговорили о состоянии Тихановской, она на 14-дневной самоизоляции
Светлана Тихановская до сих пор находится в Литве, где проходит 14-дневную самоизоляцию. Ей нужно время, чтобы принять решение о своей дальнейшей деятельности.
Об этом заявил глава министерства Линас Антанас Линкявичюс в эфире местной радиостанции, передает "РБК-Украина".
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Ей нужно время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения... Впоследствии она о нем сама расскажет,
– отметили в литовском ведомстве.
Там добавили, что "Тихановская – не политик, о чем она сама заявляла ранее, на ее плечи выпала большая нагрузка, к которой она, вероятно, оказалась не готова".
Кроме того, по мнению Линкявичюса, деятельность главной оппонентки Александра Лукашенко дала толчок к пониманию того, что "в Беларуси должно формироваться гражданское общество".
Выезд Тихановской из Беларуси: коротко о главном
- Светлана Тихановская – главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси и лидер оппозиции того времени, когда других кандидатов или отправили за решетку, или не дали зарегистрироваться в ЦИК.
- Именно она, по подсчетам независимых наблюдателей, должна бы получить триумфальную победу на выборах президента Беларуси. Впрочем, ЦИК страны озвучивает совсем другие цифры результатов голосования, избиратели уверены – состоялась масштабная фальсификация.
- После предварительно провозглашенных результатов и информации о победе Лукашенко белорусы вышли и продолжают выходить на улицы своих городов, чтобы выразить протест и недовольство.
- После своей победы на выборах Тихановская обещала провести новые – со всеми ранее незарегистрированными участниками.
- Когда в стране вспыхнули протесты, КГБ Беларуси сделало заявление, мол, на жизнь Тихановской кто-то готовил покушение.
- Затем стало известно, что женщину длительное время удерживали в здании ЦИК.
- Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.
- Она записала видеообращение, где попросила протестующих понять ее. После появилось еще одно видео, где Тихановская призывает людей не сопротивляться силовикам и прекратить протесты.
- Всю информацию она читала по бумажке, запись была сделана на день раньше в здании ЦИК Беларуси.