Їй потрібен час, – у Литві заговорили про стан Тихановської, вона на 14-денній самоізоляції
Світлана Тихановська досі перебуває у Литві, де проходить 14-денну самоізоляцію. Їй потрібен час, аби прийняти рішення про свою подальшу діяльність.
Про це заявив глава міністерства Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі місцевої радіостанції, передає "РБК-Україна".
До теми Чому Тихановська покинула Білорусь: пропагандисти придумали небилицю – у Лукашенка її підхопили
Їй потрібен час, якого вона потребує після пережитого стресу, для прийняття рішення... Згодом вона про нього сама розповість,
– зауважили у литовському відомстві.
Там додали, що "Тихановська – не політик, про що вона сама заявляла раніше, на її плечі випало велике навантаження, до якого вона, імовірно, виявилася неготовою".
Крім того, на думку Лінкявічюса, діяльність головної опонентки Олександра Лукашенка дала поштовх до розуміння того, що "в Білорусі має формуватися громадянське суспільство".
Виїзд Тихановської з Білорусі: коротко про головне
- Світлана Тихановська – головна конкурентка Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі та лідерка опозиції відтоді, коли інших кандидатів або відправили за ґрати, або не дали зареєструватися в ЦВК.
- Саме вона, за підрахунками незалежних спостерігачів, мала б отримати тріумфальну перемогу на виборах президента Білорусі. Втім, ЦВК країни озвучує зовсім інші цифри результатів голосування, виборці переконані – відбулася масштабна фальсифікація.
- Після попередньо проголошених результатів та інформації про перемогу Лукашенка білоруси вийшли і продовжують виходити на вулиці своїх міст, аби висловити протест і невдоволення.
- Після своєї перемоги на виборах Тихановська обіцяла провести нові – з усіма раніше незареєстрованими учасниками.
- Коли у країні спалахнули протести, КДБ Білорусі зробило заяву, мовляв, на життя Тихановської хтось готував замах.
- Потім стало відомо, що жінку тривалий час утримували у будівлі ЦВК.
- Зранку 11 серпня Тихановська покинула Білорусь і перебуває в Литві.
- Вона записала відеозвернення, де попросила протестувальників зрозуміти її. Опісля з'явилось ще одне відео, де Тихановська закликає людей не чинити опір силовикам та припинити протести.
- Всю інформацію вона читала з папірця, запис був зроблений на день раніше у будівлі ЦВК Білорусі.