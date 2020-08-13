Світлана Тихановська досі перебуває у Литві, де проходить 14-денну самоізоляцію. Їй потрібен час, аби прийняти рішення про свою подальшу діяльність.

Про це заявив глава міністерства Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі місцевої радіостанції, передає "РБК-Україна".

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Їй потрібен час, якого вона потребує після пережитого стресу, для прийняття рішення... Згодом вона про нього сама розповість,

– зауважили у литовському відомстві.

Там додали, що "Тихановська – не політик, про що вона сама заявляла раніше, на її плечі випало велике навантаження, до якого вона, імовірно, виявилася неготовою".

Крім того, на думку Лінкявічюса, діяльність головної опонентки Олександра Лукашенка дала поштовх до розуміння того, що "в Білорусі має формуватися громадянське суспільство".

Зверніть увагу! Раніше у МЗС Литви заявили, що вочевидь Тихановську в Білорусі поставили перед якимось складним вибором – покинути країну або інші не дуже зручні варіанти. Тому та вибрала виїхати в Литву, оскільки мала візу.

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