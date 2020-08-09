Светлана Тихановская проголосовала на президентских выборах в Беларуси: фото
Главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах, представительница оппозиционных сил Светлана Тихановская уже проголосовала. В отличие от Лукашенко ее не встречали ни с цветами, ни с баяном. Впрочем, выразить свою поддержку кандидату пришли около двух сотен человек.
Они аплодировали политику. Уже на избирательном участке Тихановская заявила, что ждет честных итогов голосования, передает TUT.by.
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После голосования Тихановскую под участком снова встретили аплодисментами и криками "Света!".
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Она рассказала журналистам, что ждет честных выборов. На вопрос, ожидает ли она силовых разгонов и провокаций, сказала, что не знает, какой план у власти.
Я хочу честных выборов, я к ним призывала. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти ничего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы с этим согласимся, если выборы честные,
- заявила Тихановская.
Сторонники политика просили ее автограф: кто-то даже хотел, чтобы она расписалась ему в паспорте.
Выборы в Беларуси: коротко
- Главный день голосования на президентских выборах в Беларуси – 9 августа. До этого в течение 5 дней белорусы могли проголосовать за своего кандидата в президенты в течение 5 дней.
- На выборах зарегистрированы 5 кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.
- Именно Тихановская является главной конкуренткой Лукашенко на выборах. Ее поддерживают также оппозиционные кандидаты, которых ЦИК не зарегистрировала для участия в выборах.
- Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.
- Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента.