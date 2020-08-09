Главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах, представительница оппозиционных сил Светлана Тихановская уже проголосовала. В отличие от Лукашенко ее не встречали ни с цветами, ни с баяном. Впрочем, выразить свою поддержку кандидату пришли около двух сотен человек.

Они аплодировали политику. Уже на избирательном участке Тихановская заявила, что ждет честных итогов голосования, передает TUT.by.

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После голосования Тихановскую под участком снова встретили аплодисментами и криками "Света!".



Тихановская обнимает соратницу Марию Колесникову

Она рассказала журналистам, что ждет честных выборов. На вопрос, ожидает ли она силовых разгонов и провокаций, сказала, что не знает, какой план у власти.

Я хочу честных выборов, я к ним призывала. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти ничего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы с этим согласимся, если выборы честные,

- заявила Тихановская.

Сторонники политика просили ее автограф: кто-то даже хотел, чтобы она расписалась ему в паспорте.

Выборы в Беларуси: коротко