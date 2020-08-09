Світлана Тихановська проголосувала на президентських виборах в Білорусі: фото
Головна конкурентка Олександра Лукашенка на президентських виборах, представниця опозиційних сил Світлана Тихановська вже проголосувала. На відміну від Лукашенка її не зустрічали ані з квітами, ані з баяном. Втім, виразити свою підтримку кандидатці прийшли близько двох сотень людей.
Вони аплодували політикині. Вже на виборчій дільниці Тихановська заявила, що чекає на чесні підсумки голосування, передає TUT.by.
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Після голосування Тихановську під дільницею знову зустріли оплесками і криками "Свєта!".
Тихановська обіймає соратницю Марію Колеснікову
Вона розповіла журналістам, що чекає чесних виборів. На питання, чи очікує вона силових розгонів і провокацій, сказала, що не знає, який план у влади.
Я хочу чесних виборів, я до них закликала. Я дуже хочу, щоб вибори були чесними, тому що якщо влада нічого боятися, якщо весь народ за Олександра Григоровича, то ми ж з цим погодимося, якщо вибори чесні,
– заявила Тихановська.
Прихильники політикині просили її про автограф: хтось навіть хотів, аби вона розписалася йому в паспорті.
Вибори в Білорусі: коротко
- Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти упродовж 5 днів.
- На виборах зареєстровані 5 кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, Анна Канопацька, Сергій Черечень, Андрій Дмитрієв та Світлана Тихановська.
- Саме Тихановська є головною конкуренткою Лукашенка на виборах. Її підтримують також опозиційні кандидати, яких ЦВК не зареєструвала для участі у виборах.
- Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента.