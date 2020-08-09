Головна конкурентка Олександра Лукашенка на президентських виборах, представниця опозиційних сил Світлана Тихановська вже проголосувала. На відміну від Лукашенка її не зустрічали ані з квітами, ані з баяном. Втім, виразити свою підтримку кандидатці прийшли близько двох сотень людей.

Вони аплодували політикині. Вже на виборчій дільниці Тихановська заявила, що чекає на чесні підсумки голосування, передає TUT.by.

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Після голосування Тихановську під дільницею знову зустріли оплесками і криками "Свєта!".



Тихановська обіймає соратницю Марію Колеснікову

Вона розповіла журналістам, що чекає чесних виборів. На питання, чи очікує вона силових розгонів і провокацій, сказала, що не знає, який план у влади.

Я хочу чесних виборів, я до них закликала. Я дуже хочу, щоб вибори були чесними, тому що якщо влада нічого боятися, якщо весь народ за Олександра Григоровича, то ми ж з цим погодимося, якщо вибори чесні,

– заявила Тихановська.

Прихильники політикині просили її про автограф: хтось навіть хотів, аби вона розписалася йому в паспорті.

Вибори в Білорусі: коротко