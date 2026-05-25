Тихановская побывала на месте прилета в Киеве и высказала обвинения Лукашенко

25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые приехала в Украину. Она посетила вчерашнее место прилета в Киеве.

Об этом говорится в заметке Тихановской в X, в котором она также сделала резкое заявление о Лукашенко.

Что сказала Тихановская?

Тихановская написала, что она воочию увидела последствия российского обстрела Киева 24 мая.

Она отметила, что Россия намеренно пытается сломать людей из-за страха, темноту и постоянные ночные атаки.

"Но каждый такой удар раскрывает истинную природу режима Путина – режима, который не признает ни человеческой жизни, ни международного права, ни границ", – добавила лидер белорусской оппозиции.

Тихановская отметила, что режим Лукашенко тоже несет свою долю ответственности за это, ведь позволил использовать белорусскую территорию для агрессии, запуска ракет и размещения российского оружия.

Но я хочу, чтобы украинцы знали: белорусы с вами. Мы поддерживаем Украину не потому, что она "политически корректная", а потому, что чувствуем эту боль как свою собственную,

– заявила политический деятель, добавив, что белорусы видят мужество украинцев после каждого нападения.

Тихановская выразила уверенность, что ни одна ракета не сможет сломать нацию, которая борется за свою свободу и достоинство.

К слову, по прибытии в столицу Тихановская также посетила могилу белорусской добровольца Марии Зайцевой и возложила цветы в память о ней. Она отметила, что ей было важно начать визит именно с чествования человека, который отдал жизнь за свободу Украины и Беларуси.