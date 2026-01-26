Соответствующее сообщение Тихановская опубликовала на своей странице в соцсети Х.
Что Тихановская сказала о Зеленском?
Светлана Тихановская встретилась с Владимиром Зеленским в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.
Он воплощает мужество нации, которая отказывается отдать свою свободу. Его лидерство напоминает миру, что достоинство, суверенитет и демократия стоят того, чтобы их защищать. Наша борьба общая. Наше будущее – европейское,
– написала она.
Тихановская также поблагодарила "за поддержку демократической Беларуси" и отдельно вспомнила белорусских добровольцев, "незаконно осужденных за солидарность и поддержку Украины".
По словам лидера белорусской оппозиции, во время встречи стороны обсудили санкционную политику и "совместную с европейскими и американскими партнерами стратегию привлечения к ответственности Лукашенко и пособников режима".
Интересно! Это была первая официальная двусторонняя встреча Светланы Тихановской и Владимира Зеленского.
В Беларуси продолжается масштабная проверка армии
В Беларуси 23 января началась масштабная проверка готовности армии масштабная проверка готовности армии к защите страны под грифом "секретно". Она якобы проходит по новой системе, в обход минобороны.
Госсекретарь Совбеза безопасности Александр Вольфович контролирует ход проверки на месте и утверждает, что главнокомандующий ежедневно держит на жестком личном контроле порядок ее проведения и дает соответствующие указания.
Впереди у белорусских армейцев запланированы контрольные занятия по физподготовке и огневой подготовке.