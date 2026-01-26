Соответствующее сообщение Тихановская опубликовала на своей странице в соцсети Х.

Что Тихановская сказала о Зеленском?

Светлана Тихановская встретилась с Владимиром Зеленским в Вильнюсе в воскресенье, 25 января.

Он воплощает мужество нации, которая отказывается отдать свою свободу. Его лидерство напоминает миру, что достоинство, суверенитет и демократия стоят того, чтобы их защищать. Наша борьба общая. Наше будущее – европейское,

– написала она.

Тихановская также поблагодарила "за поддержку демократической Беларуси" и отдельно вспомнила белорусских добровольцев, "незаконно осужденных за солидарность и поддержку Украины".

По словам лидера белорусской оппозиции, во время встречи стороны обсудили санкционную политику и "совместную с европейскими и американскими партнерами стратегию привлечения к ответственности Лукашенко и пособников режима".

Интересно! Это была первая официальная двусторонняя встреча Светланы Тихановской и Владимира Зеленского.

