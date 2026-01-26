Відповідний допис Тихановська опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Х.
Що Тихановська сказала про Зеленського?
Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським у Вільнюсі в неділю, 25 січня.
Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу. Його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократія варті того, щоб їх захищати. Наша боротьба спільна. Наше майбутнє – європейське,
– написала вона.
Тихановська також подякувала "за підтримку демократичної Білорусі" та окремо згадала білоруських добровольців, "незаконно засуджених за солідарність і підтримку України".
За словами лідерки білоруської опозиції, під час зустрічі сторони обговорили санкційну політику та "спільну з європейськими й американськими партнерами стратегію притягнення до відповідальності Лукашенка та пособників режиму".
Цікаво! Це була перша офіційна двостороння зустріч Світлани Тихановської та Володимира Зеленського.
У Білорусі триває масштабна перевірка армії
У Білорусі 23 січня розпочалася масштабна перевірка готовності армії до захисту країни під грифом "таємно". Вона нібито проходить за новою системою, оминаючи міноборони.
Держсекретар Радбезу безпеки Олександр Вольфович контролює перебіг перевірки на місці та стверджує, що головнокомандувач щодня тримає на найжорсткішому особистому контролі порядок її проведення та дає відповідні вказівки.
Попереду в білоруських армійців заплановані контрольні заняття з фізпідготовки та вогневої підготовки.