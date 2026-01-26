Відповідний допис Тихановська опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Х.

Що Тихановська сказала про Зеленського?

Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським у Вільнюсі в неділю, 25 січня.

Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу. Його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократія варті того, щоб їх захищати. Наша боротьба спільна. Наше майбутнє – європейське,
– написала вона.

Тихановська також подякувала "за підтримку демократичної Білорусі" та окремо згадала білоруських добровольців, "незаконно засуджених за солідарність і підтримку України".

За словами лідерки білоруської опозиції, під час зустрічі сторони обговорили санкційну політику та "спільну з європейськими й американськими партнерами стратегію притягнення до відповідальності Лукашенка та пособників режиму".

Цікаво! Це була перша офіційна двостороння зустріч Світлани Тихановської та Володимира Зеленського.

У Білорусі триває масштабна перевірка армії

  • У Білорусі 23 січня розпочалася масштабна перевірка готовності армії до захисту країни під грифом "таємно". Вона нібито проходить за новою системою, оминаючи міноборони.

  • Держсекретар Радбезу безпеки Олександр Вольфович контролює перебіг перевірки на місці та стверджує, що головнокомандувач щодня тримає на найжорсткішому особистому контролі порядок її проведення та дає відповідні вказівки.

  • Попереду в білоруських армійців заплановані контрольні заняття з фізпідготовки та вогневої підготовки.