Депутатку Думы "нашу крымскую Савченко" окончательно осудили за госизмену
Светлана Савченко проиграла апелляцию относительно приговора о госизмене Украины. Эта женщина активно способствовала оккупации Крыма и голосовала за присоединение полуострова к составу России.
Источник:прокуратура Крыма и Севастополя
Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил без изменения постановление Киевского апелляционного суда. Адвокаты Савченко пытались обжаловать приговор, который несет 14 лет заключения.
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За что судили Светлану Савченко
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы. Ее обвинили в государственной измене. Осудили ее заочным приговором, поскольку женщина стала нардепом России и проживает в Москве.
Адвокат Савченко пытался оспорить решение, утверждая, что депутат якобы не знала о приговоре суда и ее адвокат не смог вовремя подать апелляцию.
Однако судьи отметили, что это ложь, ведь сама Савченко на следующий день после объявления высмеяла приговор на своих страницах в соцсети. Следовательно, выходит, знала о нем и могла вовремя реализовать свое право на защиту.
Поэтому приговор окончательно вступает в силу и Савченко приговорена к 14 годам за решеткой.
Что известно о Светлане Савченко
- Стала депутатом Верховного Совета Крыма впервые в 1994 году, прошла от блока "Россия".
- С марта 2014 года была руководителем постоянной комиссии Государственного совета Республики Крым по культуре.
- После аннексии Крыма, на выборах в российскую Госдуму в 2016 году была избрана депутатом, является членом фракции "Единая Россия". В своих агитплакатах цинично использовала аллюзию на тогдашнюю пленную в России Надежду Савченко.
- В 2016 году Светлана Савченко вместе с 5 другими депутатами Думы попала в санкционный список США за госизмену.
- От России получила награду "За верность долгу" за "организацию референдума", то есть по сути –пособничество в оккупации.
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