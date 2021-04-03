Депутатку Думи "нашу кримську Савченко" остаточно засудили за держзраду
Світлана Савченко програла апеляцію щодо вироку про держзраду України. Ця жінка активно сприяла окупації Криму та голосувала за приєднання півострова до складу Росії.
Джерело:прокуратура Криму і Севастополя
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без зміни ухвалу Київського апеляційного суду. Адвокати Савченко намагалися оскаржити вирок, що несе 14 років ув'язнення.
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За що судили Світлану Савченко
Святошинський районний суд Києва заочно засудив Світлану Савченко до 14 років позбавлення волі. Її звинуватили у державній зраді. Засудили її заочним вироком, оскільки жінка стала нардепкою Росії і проживає у Москві.
Адвоката Савченко намагався оскаржити рішення, стверджуючи, що депутатка нібито не знала про вирок суду і її адвокат не зміг вчасно подати апеляцію.
Втім судді зазначили, що це брехня, адже сама Савченко на наступний день після оголошення висміяла вирок на своїх сторінках у соцмережі. Відтак, виходить, знала про нього і могла вчасно реалізувати своє право на захист.
Відтак вирок остаточно набуває сили і Савченко засуджена до 14 років за ґратами.
Що відомо про Світлану Савченко
- Стала депутаткою Верховної Ради Криму вперше у 1994 році, пройшла від блоку "Росія".
- З березня 2014 року була керівницею постійної комісії Державної ради Республіки Крим з культури.
- Після анексії Криму, на виборах до російської Держдуми у 2016 році була вибрана депутаткою, є членом фракції "Єдина Росія". У своїх агітплакатах цинічно використовувала алюзію на тодішню полонену в Росії Надію Савченко.
- У 2016 році Світлана Савченко разом з 5 іншими депутатами Думи потрапила до санкційного списку США за держзраду.
- Від Росії отримала нагороду "За вірність боргу" за "організацію референдуму", тобто по суті –пособництві окупації.
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