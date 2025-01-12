Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Смотрите также Зимняя помощь Германии поможет пережить зиму 2,6 миллионам украинцев

В Киеве установят резервное питание на светофорах

Сейчас в столице еще 268 светофоров не имеют резервного питания. Этот вопрос планируют решить в 2025 году. К бесперебойному питанию в этом году могут подключить еще 100 светофоров в городе.

Это вопрос не только энергетической устойчивости, но и безопасности каждого киевлянина. Статистика ДТП шокирует: в 2023 году на дорогах Киева погибли 104 человека, а в 2024 году травмированы уже более 2400. Это недопустимо,

– пишет начальник КГВА Ткаченко.

Тимур Ткаченко отметил, что для безопасности граждан и порядка на дорогах резервное питание должно быть получить все светофоры.

КГГА поручила соответствующим службам установить больше специальных шкафов, которые обеспечат бесперебойное питание всех светофоров независимо от ситуации с электроснабжением.

Безопасность движения, если не работает светофор

Правила дорожного движения четко регламентируют проезд светофоров, если указатели не работают. Водители и пешеходы должны руководствоваться этими правилами и не забывать о безопасном пересечении дороги.