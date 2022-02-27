В частности, таковыми являются бомбардировки и обстрелы из артиллерии мирного населения. 24 канал собрал для вас несколько советов по светомаскированию, которые помогут уберечь себя, ваших родных и дом.
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Оккупант должен быть слепым
При выключении света в жилищах энергоснабжение останется без перебоев. Поэтому несколько простых шагов необходимо предпринять, чтобы не показывать врагу, где вы.
Главные правила светомаскировки:
- Выключайте свет в жилищах.
- Плотно зашторивайте окна.
- Тушите все уличное освещение своих домов.
Деморализованное войско оккупанта уже давно забыло о любых остатках чести. Поэтому оно всеми руками хватается за все, что может ему помочь. Не дайте русской орде ни одного шанса. Сделайте свои дома незаметными в темное время суток!
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