Журналист 24 канала сделал обход одного из самых тревожных районов Киева – Оболонь. Именно сюда ведут дороги с "белорусского" направления, где сконцентрированы значительные силы оккупантов.

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Сайт 24 канала соблюдает правила (и напоминает всем, что так надо делать!) и публикует информацию только об открытой гражданской инфраструктуре, чтобы показать – ситуация стабилизируется, власть и украинцы.

О действиях ВСУ и территориальной обороны – говорить запрещено. Подробнее – по ссылке.

Коммунальная структура

Все водные бюветы работают, и очередей к ним нет.

В некоторых домах выключили лифты. "Будем ходить пешком – здоровее будем, и будет воодушевление бороться с оккупантами!", – говорят киевляне. Грустная шутка, но позитивная.

Супермаркеты и магазины

Работают в режиме "скорректированного сокращенного дня". Большинство из них сегодня, 26 февраля, работали до 15:30 и 16:00. Это связано с тем, что уже в 17:00 наступил комендантский час.

Подробнее о комендантском часе в Киеве – читайте здесь.

Есть очень позитивный факт – сегодня жители Киева уже не скупают массово продукты в супермаркетах по принципу "берем все, что есть". Психологический шок первых часов войны миновал.

Киевляне, в своем большинстве, уже приходят в магазины по потребностям и не выходят из супермаркетов с огромными заполненными сумками и пакетами. Берут лишь то, что необходимо.

Впрочем, надо признать, что проблемы с некоторыми социальными продуктами есть. Например, на прилавках не задерживаются хлеб, молоко, крупы... Но менеджеры супермаркетов, с которыми пообщался журналист 24 канала, утверждают – спрос падает, и они увеличили заказ на социальные продукты.

Отметим! За 1 – 2 дня ситуация в продуктовом секторе стабилизируется.

Городской транспорт

Городской транспорт не работает. Но метро стало надежной защитой для киевлян. Там нашли прибежище очень много горожан. На станциях метро Минская и Оболонь некоторые семьи обустроили свои "мини-квартирки" (между сумками и ряднинами), где уже обжились дети и домашние животные.

Собственный автотранспорт

Машин на улицах и на стоянках мало, потому что многие киевляне выехали из города. Транспорт продвигается медленно – все осторожны и соблюдают правила.

Бомбоубежища

На улицах, когда звучит сирена, уже никто панически не бежит. Киевляне сейчас знают, когда и куда идти и где прятаться.

Карта бомбоубежищ в Киеве – смотрите по ссылке.

Светомаскировка

После заката солнца в районе Оболонь в Киеве действует светомаскировка. Светятся лишь оперативные фонари во дворах жилых домов. Это делается для того, чтобы украинские военные могли работать эффективнее.

За главными событиями, которые происходят в столице 26 февраля – следите по ссылке.